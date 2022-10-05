محادثات هاتفية بين وفود "أوبك+" قبل اجتماع فيينا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن وفود "أوبك+" أجروا محادثات هاتفية غير رسمية عشية الاجتماع في فيينا، وأنه لا يوجد إجماع بشأن خفض إنتاج النفط من قبل التحالف، حتى الآن.

وقال المصدر المرتبط بأحد الوفود "جرت محادثات هاتفية مغلقة بين الوفود مؤخراً.

لا يميل كل المشاركين إلى خفض الإنتاج، فهم قلقون بشأن السعر والمخاطر المحتملة في السوق، ومع الأخذ بالاعتبار، احتمال إدخال سقف سعر بما يخص النفط الروسي".

وأضاف المصدر بأن خيار خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2-1.5 مليون برميل يومياً قيد البحث. وختم بالقول: "لكن لا يوجد إجماع حتى الآن".

هذا ويعقد تحالف "أوبك+"، اليوم الأربعاء، في فيينا أول اجتماع له بشكل حضوري، منذ مارس من عام 2020. يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتجه التحالف لتخفيض الإنتاج بـ 500 ألف برميل يومياً، على الأقل، في حين تشير بعض التوقعات إلى إمكانية التخفيض بأكثر من مليون برميل يومياً.

وفي حال إقرار تخفيض للإنتاج بمليون برميل يومياً فسيكون هذا الخفض الأكبر منذ انطلاق جائحة كورونا وسيعكس مدى قلق "أوبك" حيال الاقتصاد العالمي المتباطئ. ووفقاً للخبراء ستنظر "أوبك" بتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب من الدول الناشئة.