حجز قرابة ألف قرص مهلوس بتيارت

حجزت مصالح الجمارك قرابة ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية بولاية تيارت، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه "في سياق النشاط الميداني الحثيث والمتواصل للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيارت، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من حجز 994 قرص مهلوس من نوع إكستازي، تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية، مع توقيف مخالفين".

وأضاف البيان، أن هذه العملية "تكرس يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن، ومساهمة في استقرار النظام العام".