وهران: وفاة عريف بالحماية المدنية أثناء تأدية واجبه

توفي، صباح اليوم الأربعاء، عريف بالحماية المدنية لولاية وهران وهو يلبي نداء النجدة من أجل إخماد حريق سيارة

وأوضح بيان الحماية المدنية، أن شاحنة أول النجدة التي كان يقودها رفقة أعوان التدخل انحرفت مما أدى إلى وفاة العريف بوراس عبد الله في عين المكان متأثرا بإصابات متعددة.

وبهذا المصاب قدم مدير الحماية المدنية لولاية وهران تعازيه ونيابة عن جميع مستخدمي الحماية المدنية لولاية وهران بمختلف مناصبهم ورتبهم بأخلص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.