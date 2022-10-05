توقيف سبعة عناصر دعم للإرهاب وحجز مخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (69) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (14) قنطار و(39) كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط (462598) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (110) أشخاص وضبطت (28) مركبة و(172) مولدا كهربائيا و(192) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف (47) شخصا وضبط (18) بندقية صيد وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (129) طن وكذا (45) قنطارا من مادة التبغ و(155057) وحدة من مختلف الألعاب النارية و(17143) وحدة من مختلف المشروبات، بكل من أدرار وتمنراست وبرج باجي مختار وباتنة وبسكرة والوادي والأغواط وعين الدفلى وغليزان. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (152275) لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (159) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ، فيما تم توقيف (336) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.