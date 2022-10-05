السفارة الأمريكية تقدم دورة لتكوين أساتذة الإنجليزية

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر، عن دورة جديدة تقدمها إحدى جامعاتها "أوهايو أونلاين" لتمكين المعلمين من التعرف على نظريات وكيفيات تدريس اللغة الإنجليزية.

وأفادت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن "اللغة الإنجليزية كوسيلة للتعليم" هي دورة تقدمها جامعة أوهايو أونلاين لتمكين المعلمين من التعرف على نظريات وكيفيات تدريس المحتوى المتخصص باللغة الإنجليزية".

وأضاف ذات المصدر، أنه "سيتم التعرف من خلال هذه الدورة على التحديات التي يواجهها الأساتذة والطلاب خلال هذا النوع من الدروس، وتعلم استراتيجيات لمساعدة الطلاب على تعلم محتوى الدورة وتحسين وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية في نفس الوقت".

بالإضافة إلى ذلك تمكين المعلمين من اكتساب الثقة في التدريس باللغة الإنجليزية ليصبحوا أكثر تمكن من استخدام طرق التدريس التفاعلية التي تركز على تعلم الطلاب.

ودعت السفارة الراغبين بمعرفة المزيد والمشاركة إلى زيارة الرابط التالي: https://dz.usembassy.gov/education-culture/exchanges/