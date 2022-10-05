"بسبب الموقف الدولي.. لا يستبعد تنفيذ المجلس العسكري مسرحية الانقلاب"

أكد الإعلامي والمحلل السياسي التشادي محمد طاهر زين أن إقدام المجلس العسكري على تمديد الفترة الانتقالية وفتح الباب أمام ترشح الرئيس الانتقالي محمد ديبي من شأنه أن يحرك العقوبات الدولية ضد المجلس، ما سيؤثر على المسار السياسي ويؤدي إلى فرض عقوبات على أعضائه، فيما حذر من إمكانية وقوع انقلاب عسكري جديد في حال لم تسر الأمور كما يريد المجلس.

وقال الإعلامي محمد طاهر زين الذي يشغل منصب رئيس تحرير موقع "رفيق إنفو"، في اتصال مع "الخبر" للتعليق حول مخرجات جلسات الحوار الوطني التي أفضت إلى تمديد المرحلة الانتقالية سنتين وفتح باب الترشيح لأعضاء المجلس الانتقالي العسكري على رأسهم محمد ديبي، إن "هناك أطرافا داخل المجلس ترغب في أن يكون التمديد لأكثر من سنتين وإعلان ترشيح ديبي للانتخابات الرئاسية"، مع العلم أن الحوار الوطني قاطعته أغلب أحزاب المعارضة خاصة الوازنة منها، على غرار حزب "المحولون" وأعضاء المجتمع المدني "واكت تاما" الذي يرفض أي حوار مع السلطة القائمة، وكذا أكبر الفصائل المسلحة في التشاد، على غرار جبهة الوفاق والتغيير والقيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية وجبهة الأمة من أجل التغيير، وهو ما جعل أغلب تشكيلة من حضروا الحوار من لون واحد أي من الموالين للمجلس الانتقالي والداعمين لأجنداته.

وأوضح محمد طاهر زين "أن أغلب الدول الشريكة نددت بالاتفاق وعبرت عن قلقها، خصوصا فيما يتعلق بمسألة تمديد الفترة الانتقالية والسماح لأعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات القادمة"، مشيرا إلى أن "رفض المجتمع الدولي هذه الخطوة يعني الإنذار بعدم تجاوز القرار الدولي، وهو قرار يمثل الاتحاد الإفريقي في المقام الأول.. جميع الشركاء الدوليين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي أكدوا رفضهم تجاوز القرار الإفريقي الذي جاء بعد شهر من الانقلاب العسكري في 14 مايو 2021 وتكرر في 19 سبتمبر 2022 الذي نص بشكل أساسي على ضرورة احترام المدة الزمنية المقررة سلفا 18 شهرا للانتقال". وحسب المتحدث هذا يعني أن "أي تجاوز لهذا القرار يهدد بالانتقال إلى الأسوأ، بدءا من عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الحاكم بقيادة محمد إدريس ديبي".

وبخصوص خطط المجلس العسكري في تسيير المرحلة الانتقالية فتتمثل، حسب محمد طاهر زين، في "ضمان تمديد الفترة الانتقالية بإجماع المشاركين في الحوار، الذين يمثلون 90 بالمائة من الأحزاب السياسية الموالية لحزب ديبي الأب -الحركة الوطنية للإنقاذ- والمشاركة مدفوعة الثمن تجبر المشارك على التوقيع على تمرير أي قرار من شأنه خدمة مصالح السلطات"، ومن ثمة "تقاسم السلطة بإشراك المؤثرين من قيادات الجماعات الموقعة على اتفاقية الدوحة والأحزاب السياسية لإضفاء الشرعية على الفترة القادمة تمهيدا للانتخابات". وفي تعليقه على سؤال حول ما إذا كان هذا الحوار شكليا ما دام سار بهذه الطريقة فأجاب قائلا: "نعم، شكلي للمصادقة على خطة معدة سلفا لضمان الاصطفاف".

وفيما يتعلق بتعاطي المعارضة مع أجندة المجلس فيقول المتحدث إن "المعارضة المسلحة لم تكن على قدر من الاستعداد في الوقت الحالي، يبقى الرهان على المعارضة الداخلية المتمثلة في ائتلاف واكت تاما وحزب المحولون".

وبرأي رئيس تحرير موقع "حقائق أنفو" فإن موقف المجموعة الدولية والعقوبات المحتملة من شأنها أن تؤثر على أجندة المجلس "خصوصا أن فرنسا الراعي الرئيسي لسلطة الانقلاب ضد قرار التمديد"، لكنه استدرك قائلا "لكن لا يستبعد إذا شعر المجلس العسكري بخطورة تجاوز الموقف الدولي أن يقوم بتنفيذ مسرحية الانقلاب لإعادة التوازن.. في حال تفاقمت المشكلة".