ثلاثة علماء يتشاركون جائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن فوز الدنماركي مورتن ميلدال، والأمريكيان كارولين برتوزي وكارل باري شاربلس، بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2022، وذلك مكافأة على ما أنجزوه في تطوير ما يعرف بـ "الكيمياء النقرية والكيمياء المتعامدة الحيوية".

وأصبح الأمريكي شاربلس، البالغ من العمر 81 عاما، خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين، حيث سبق أن فاز بنفس الجائزة عام 2001، مع ريوجي نويوري ووليام نولز، لتطويرهم مواد تسرع التفاعلات الكيميائية لاستخدامها في إنتاج أدوية للقلب.

وذهبت جائزة نوبل للكيمياء العام الماضي إلى الباحثين، الألماني بنيامين ليست والبريطاني ديفيد دبليو ماكميلان، لتطويرهما التحفيز العضوي غير المتماثل.

وجائزة الكيمياء هي ثالثة جوائز نوبل لهذا العام التي يعلن عنها، بعدما أعلن يومي الإثنين والثلاثاء عن الفائزين بجائزتي الطب والفيزياء، فيما سيعلن غدا الخميس وبعد غد الجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.

وسيتم تكريم الفائزين وتسليم الجوائز، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة، في ذكرى وفاة نوبل في 10 ديسمبر المقبل.