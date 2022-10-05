هذه هي محاور التعاون بين سونلغاز و "إينال" الإيطالية

عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال أمس الثلاثاء وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اجتماعا هاما مع مسؤولي الشركة الإيطالية للكهرباء ENEL.

حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الشركتين وذلك بعد تقديم عروضٍ هامة تخص مجال نشاط كل من المجمّعين الجزائري والإيطالي. وأوضح بيان لشركة سونلغاز، أن الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، ذكر بمستوى العلاقات الجزائرية الإيطالية والتي تتيح ـ حسبه- مناخا مناسبا للتعاون والشراكة في قطاع الطاقة.

مبديا استعداد سونلغاز للتعاون مع الشركة الإيطالية للكهرباء من خلال خمس محاور أساسية والتي تتعلّق بإنتاج اللّوحات الكهروضوئية وتخزين الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين الأخضر وصناعة العدادات الذكية ورقمنة شبكات التوزيع.

كما أكد على أهمية هذه الشراكة التي من شأنها فتح السوق الإفريقية أمام الطرفين. للإشارة فقد توجت أشغال الاجتماع بالاتفاق على وضع فريق عمل متخصّص في المحاور سالفة الذكر، وذلك من أجل مناقشتها وبلورتها، كما دعا الرئيس المدير العام مراد عجال إلى برمجة زيارات عمل بين الطرفين في سبيل تجسيد مخارج هذا الاجتماع ميدانيا.