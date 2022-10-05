بيان هام للحماية المدنية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين، إلى الرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا، على إثر نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أشارت إلى تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية ومرفوقة محليا بتساقط حبات برد على عدة ولايات من وسط وشرق الوطن.

وفي بيان لذات المصالح، التي حثت مستعملي الطريق، على ضرورة "خفض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة حتى في وضح النهار واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة"، كما نصحت بـ"الابتعاد عن الوديان وحواف الأودية، إلى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان وتحذيرهم من الأخطار التي تمثلها".

ودعت أيضا إلى "عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور"، وإلى "مرافقة الأطفال إلى المدارس واختيار الطريق الآمن والابتعاد عن الأسلاك الكهربائية التي قد تسقط جراء الرياح القوية"، بالإضافة إلى "تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار والاتجاه إلى مكان عال في حال تعطل السيارة وسط المياه، لأن الماء المندفع بسرعة قد يجرف السيارة ومن فيها".

وفي حالة تسرب المياه إلى داخل المنزل، نصحت مصالح الحماية المدنية بـ"قطع التيار الكهربائي والغاز ووضع المواد السامة في أماكن آمنة".

ودعت الحماية المدنية المواطنين في حالة وقوع أي خطر إلى الاتصال بمصالحها على الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط.