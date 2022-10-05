إلغاء رحلات القطار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، اليوم الأربعاء، بأن الرحلات التي تربط الجزائر العاصمة ذهابا وإيابا مع كل من الولايات الشرقية : تبسة، عنابة، سطيف، باتنة وتقرت، تمّ إلغاؤها لنهار اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

وأفاد بيان للشركة، أن إلغاء الرحلات استثنائيا اليوم، بسبب تضرر خط السكة الحديدية على مستوى منطقة المنصورة (برج بوعريريج)، إثر الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المنطقة وأدت إلى فيضانات وحدوث انجراف للتربة في بعض المقاطع من الخط.

واعتذرت الشركة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن الطارئ الخارج عن إرادتها، مؤكدة بأنها ستسخر كافة الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية من أجل السماح باستئناف حركة القطارات على هذه الخطوط بداية من يوم غد الخميس 6 أكتوبر .