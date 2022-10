Le président Tebboune s'entretient par téléphone avec son homologue allemand

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu par téléphone avec son homologue, le président fédéral d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier, lors de laquelle les deux présidents se sont entretenus sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et leur élargissement vers tous les domaines.

Ils ont également examiné le renforcement de l’investissement dans le domaine de l’énergie et de l’énergie renouvelable ainsi que l’industrie mécanique, le bâtiment, l’échange culturel, la coopération médicale.

Les deux présidents ont examiné le projet de réalisation d’un hôpital algéro-qatari-allemand et affirmé la nécessité d’organiser une commission commune de coopération dans les plus brefs délais.