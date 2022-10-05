شبيبة القبائل تستغيث..

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل تعليق تواصلها مع مختلف وسائل الإعلام، بسبب المشاكل الإدارية والوضعية العامة التي يعيشها الفريق.

وأوضح بيان لإدارة النادي نُشر عبر حسابه الرسمي "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أن القرار اُتخذ بعيدا عن أي خلفية، مؤكدة أن الفريق يُكن احتراما كبيرا لكافة وسائل الإعلام الذي يعتبر شريك وصديق للنادي الذي "يتواجد اليوم وحيدا وهو الذي تنتظره منافسة رابطة أبطال إفريقيا".

وجاء في بيان إدارة الكناري أن "شبيبة القبائل أفرحت وأسعدت وشرّفت الكرة الجزائرية في أصعب وقت لكنها ذهبت ضحية إهمال وتهميش"، حيث أن الفريق يتواجد في عز الأزمة الإدارية خاصة بعد غلق حساب النادي ما يجعل أنشطة الفريق مُعرضة للخطر.

ودعا النادي، السلطات بضرورة الالتفاف حول الفريق قبل أن تتعقد الأمور أكثر، مضيفة أن "شبيبة القبائل والعديد من الأندية لا تستحق ما تعيشه وما يحدث لها بسبب سياسة الكيل بمكيالين".

وحذّر بيان النادي من تبعات الرحلة المقبلة للفريق إلى الطوغو، لحساب الدور الثاني لرابطة أبطال إفريقيا، حيث أكد أن الفرق يستعد لمغادرة أرض الوطن نحو الطوغو للمشاركة في المنافسة الإفريقية ولا يعلم عواقب هذه السفرية نظرا لما يعيشه الفريق.