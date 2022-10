La SNTF annonce l’annulation de trains

La Société nationale du trafic ferroviaire (SNTF) a annoncé que les trains reliant Alger aller-retour avec les wilayas de l’Est : Tébessa, Annaba, Sétif, Batna et Touggourt, sont annulés pour aujourd’hui, mercredi 5 octobre 2022 sont suspendus.

Cette annulation exceptionnelle survient en raison de l’endommagement de la voie ferrée au niveau de la région de Mansoura (Bourj Bou Arreridj), suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région et ont entraîné des inondations et l’érosion des sols dans certains tronçons de la ligne, poursuit le communiqué de la SNTF.

La SNTF a fini par présenter « ses excuses à ses clients pour la gêne occasionnée par cette situation d’urgence indépendante de sa volonté » en confirmant que la SNTF « met en œuvre toutes les capacités et moyens humains et matériels pour permettre la reprise du trafic ferroviaire sur ces lignes à partir de demain, jeudi 6 octobre».