الرئيس تبون يوجه دعوة لنظيره الصومالي

استقبل وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بمقديشو، من طرف رئيس الصومال، حسن شيخ محمود, حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من طرف الرئيس تبون للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان الوزارة: "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الأربعاء بمقديشو وزير الاتصال محمد بوسليماني, من طرف رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، السيد حسن شيخ محمود، حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من طرف رئيس الجمهورية للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر المقبل".

وبهذه المناسبة، نقل وزير الاتصال إلى الرئيس الصومالي "التحيات الأخوية للسيد رئيس الجمهورية وتمنياته بالأمان و الرقي لجمهورية الصومال الفيدرالية وتطلعه إلى مشاركتها في هذه القمة لجعلها موعدا لتعزيز العمل العربي المشترك وتمكين البلدان العربية من مجابهة التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها".

من جانبه، أكد الرئيس حسن شيخ محمود "مشاركته الشخصية في القمة العربية المقبلة على رأس وفد رفيع المستوى، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية لجهود الجزائر لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام"، معربا عن "سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجده بالجزائر لاسيما وان القمة العربية ستلتئم على أرض الانتصارات تزامنا والذكرى التاريخية لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية".

كما حمل الرئيس الصومالي، بوسليماني تسليم رسالة خطية وجهها إلى الرئيس تبون وتبليغه أصدق تحياته الأخوية، مضيفا أن "مشاركته في قمة الجزائر ستشكل أيضا فرصة للحديث معمقا مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون حول سبل تعزيز وترقية العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين"، يضيف ذات المصدر.

وأشار البيان الى أن اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، أبشر عمر هورسي، "سمح كذلك بالإشادة بعلاقات الأخوة و التضامن التي تربط البلدين والإرادة المشتركة التي تحذوهما لدعمها وتقويتها، خدمة لتطلعات و آمال الشعبين الشقيقين".