قررت مؤسسة "اتصالات الجزائر" تمديد عرضها الترويجي "فيبر إيدوم" (Idoom Fibre) لشهر إضافي.

وأوضح بيان للمؤسسة أنه و "بعد النجاح الباهر الذي حققه العرض الترويجي (Idoom Fibre) ونزولا عند طلب الزبائن, قررت اتصالات الجزائر تمديد هذا العرض لشهر إضافي".

وبذلك، "يتسنى لزبائن FTTH الخواص والزبائن الذين ينتقلون من عرض Idoom ADSL إلى Idoom Fibre اكتتاب الاشتراك في عرض Idoom Fibre بسعر 1999 دج فقط بدلا من 4500 دج وهذا اعتبارا من الـ06 أكتوبر 2022 و هذا لمدة شهر".

وعند اكتتاب أول اشتراك في عرض Idoom Fibre للخواص المشتركين في عروض: 15 ميغا، 20 ميغا، 50 ميغا و 100 ميغا، يستفيد هؤلاء من جهاز مودم الألياف البصرية ومصاريف التثبيت علاوة على أنترنيت مهدى لمدة 30 يوما".

ويمكن للزبائن المؤهلين أن يستفيدوا من هذا العرض الترويجي على مستوى كافة الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

وتسعى "اتصالات الجزائر" من خلال تمديد هذا العرض الترويجي، إلى "تعزيز تطوير التدفق العالي والعالي جدا في الجزائر", حيث "تؤكد مرة أخرى التزامها الدائم بالاستجابة لتطلعات زبائنها الكرام على أكمل وجه"، وفقا لذات البيان.