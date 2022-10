Algérie Télécom prolonge son offre promotionnelle

« Algérie Télécom» a décidé de prolonger son offre promotionnelle « Fibre Idoom » d’un mois supplémentaire.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public « Algérie Télécom » a expliqué qu’après la réussite réalisée par l’offre promotionnelle « Idoom Fibre », et afin de répondre aux demandes des clients, Algérie Télécom a décidé de prolonger son offre d’un mois supplémentaire.

« Les nouveaux souscripteurs à Idoom Fibre ayant choisi un débit égale ou supérieur à 15 Mbps.

Les clients abonnés à Idoom ADSL qui ont choisi de basculer vers Idoom Fibre tout en choisissant un débit égale ou supérieur à 15 Mbps », indique le communiqué.

Elle a notamment précisé que l’ «offre promotionnelle valable à partir du 06 Septembre 2022, et prorogée pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 06 Octobre 2022 pour les clients éligibles au service Idoom Fibre ».

Elle a aussi appelé ses clients à profiter d’une remise de plus de 50 % lors de votre première souscription au service Idoom Fibre (FTTH) au cas du choix de l’offre Idoom Fibre, de 15 Mbps ou plus (20 Mbps, 50 Mbps ou 100 Mbps).