ملعب قسنطينة سيكون جاهزا "الشهر المقبل"

سيكون ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة جاهزا ''شهر نوفمبر المقبل" لاستضافة جزء من مباريات النسخة السابعة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين ''شان 2023'' المقررة في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و 4 فبراير 2023 بالجزائر،

أفاد مدير الشباب والرياضة بالولاية، السعيد حقاص، اليوم الأربعاء، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار الاستعدادات التنظيمية لإنجاح بطولة ''شان 2023'' بالجزائر، استفاد ملعب الشهيد حملاوي خلال سنة 2020 من استثمار مالي قدره 400 مليون دج من أجل إعادة تأهيل منشآته و كافة مرافقه، مؤكدا أن هذا المشروع بلغ ''المرحلة النهائية" وسيتم تسليمه خلال الشهر المقبل بعد استكمال الرتوشات الأخيرة.

وأضاف نفس المسؤول أن ''ملعب قسنطينة الأسطوري، الذي كان يطلق عليه سابقا اسم "ملعب 17 جوان"، أصبح يتوفر على أرضية ميدان جديدة ذات عشب طبيعي مزودة بنظام امتصاص و صرف مياه الأمطار، و 26 باب دخول إلكتروني، بالإضافة إلى 23 ألف مقعد جديد تم وضعه بكامل المدرجات وشاشة عملاقة بمساحة 84 مترا مربعا و كذا مضمار لألعاب القوى تم تجديده بالكامل وثلاثة ملاعب للتدريب ومشتلة لزراعة العشب الطبيعي و أربع (4) حظائر كبيرة لركن المركبات".

وأشار حقاص إلى أن "نسبة أشغال مختلف الورشات بلغت 95 بالمائة''، مفيدا بأنه تم تجهيز غرف تغيير الملابس بمقاعد جديدة، إضافة إلى تدعيمها بتجهيزات حديثة، فضلا عن إنجاز ممرات خاصة بالصحفيين وأنصار الفريق المنافس وكذا تجديد القاعة المخصصة لممثلي وسائل الإعلام و المنصة الشرفية.

ووفقا للمسؤول الأول عن قطاع الشباب و الرياضة بقسنطينة فإنه "لم تتبق سوى بعض اللمسات وأشغال التهيئة الخارجية، على غرار استبدال مصابيح الأضواء الكاشفة بالنظام الثنائي الباعث للضوء و تركيب أجهزة تكبير الصوت، بالإضافة إلى طلاء وتزيين جميع الواجهات".

وبشأن التأخر الذي تم تسجيله في إنجاز هذه العملية، أوضح حقاص أن المشروع توقف عدة مرات خلال جائحة كورونا وكذلك بسبب العوائق التقنية، لاسيما الظروف المناخية والتأخر في استلام وسائل ومواد الأشغال اللازمة.

كما أكد مدير الشباب و الرياضة أن ''الدولة ملتزمة بإنجاح النسخة السابعة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2023 وستعمل على احترام الشروط التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأهيل الملاعب".