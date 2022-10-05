توصيات جديدة من وزير السكن

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الأربعاء اجتماعا تقنيا وهذا بحضور الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بالإضافة إلى المدراء الجهويين لوكالة "عدل" (الجزائر، شرق، غرب، عنابة، سطيف، وهران، تيارت وورقلة).

وحسب بيان للوزارة فقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى مختلف المشاريع قيد الإنجاز والتي انتهت بها الأشغال ليتم توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل، كما تم عرض صور مفصلة لجميع الأحياء السكنية.

وأمر المسؤول بضرورة رفع العراقيل الإدارية وتسريع وتيرة الإنجاز وبعث جميع أشغال التهيئة الخارجية مع التحضير للانطلاق في أشغال الأسواق التجارية.