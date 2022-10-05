هذا هو الإنتاج اليومي للجزائر بعد اتفاق "أوبك+"

سيبلغ الانتاج النفطي للجزائر007. 1 مليون برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر القادم.

حسب، بيان لوزارة الطاقة و المناجم، اليوم الاربعاء، أن هذا المستوى من الانتاج، يأتي تطبيقا لقرار دول أوبك +، المتخذ، خلال اجتماعها الوزاري الـ 33 المنعقد، بالعاصمة النمساوية (فيينا)، بمشاركة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

و خلال هذا الاجتماع, الذي سبقه الاجتماع ال 45 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير أوبك, يصيف البيان "من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية, وافقت دول أوبك + على خفض المستوى الإجمالي لإنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من 1 نوفمبر 2022".

وبهذا القرار، سيكون مستوى إنتاج الجزائر 1,007 مليون برميل في اليوم" وفقا لذات المصدر.