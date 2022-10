Sommet arabe : Le Président Tebboune invite son homologue somalien

Le ministre de la Communication, Bouslimani, a été reçu mercredi à Mogadiscio, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le Président Tebboune pour participer aux travaux du Sommet arabe qu'abritera l'Algérie début novembre, a indiqué un communiqué du ministère.

"En sa qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a été reçu, mercredi à Mogadiscio, par le président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamud, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le président de la République pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe qu'abritera l'Algérie les 1er et 2 novembre", a précisé le communiqué.

A cette occasion, le ministre de la Communication a transmis au président somalien "les salutations fraternelles du président de la République et ses vœux de bien-être et de prospérité à la République fédérale de Somalie" et fait part de "son aspiration, à travers sa participation, à faire de ce sommet un rendez-vous pour renforcer l'action arabe commune et permettre aux pays arabes de relever les défis multidimensionnels auxquels ils sont confrontés".

Pour sa part, le président somalien a confirmé sa "participation personnelle au prochain sommet arabe, à la tête d'une délégation de haut niveau, affirmant le soutien de la République fédérale de Somalie aux efforts de l'Algérie pour assurer le succès de cet important rendez-vous arabe".

Il a exprimé "sa grande joie et sa fierté d'être présent en Algérie, d'autant que le sommet arabe se tiendra sur la terre des triomphes, et coïncidera avec l'anniversaire historique du déclenchement de la Guerre de libération algérienne".

Le président somalien a chargé également Bouslimani de remettre un message écrit qu'il a adressé au président Tebboune et de lui transmettre ses sincères salutations fraternelles, ajoutant que sa participation au sommet d'Alger lui "permettra d'avoir des discussions approfondies avec son frère le président Abdelmadjid Tebboune sur les moyens de renforcer et de promouvoir les relations qui unissent les deux pays et deux peuples frères", ajoute-t-on de même source.

Cette rencontre, à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abshir Omar Huruse, a permis également de "saluer les relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays ainsi que leur volonté commune de les appuyer et de les conforter, au mieux des aspirations des deux peuples frères", conclut le communiqué.