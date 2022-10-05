إنهاء مهام المدير الولائي للطاقة بسعيدة

أنهى، مساء اليوم، والي ولاية سعيدة أحمد بودوح، مهام المدير الولائي للطاقة وأمين عام بلدية أولاد خالد التابعة لدائرة سيدي بوبكر أثناء أشغال المجلس التنفيذي الولائي لمناقشة عمليات كل البلديات العالقة .

وتعود أسباب إنهاء المهام إلى إنذارات متكررة لمدير الطاقة الولائي بسبب تقاعس في تنصيب قارورات غاز البروبان بالمناطق النائية التي تستعد للشتاء و مشاكل أخرى .

وعن الثاني أمين عام بلدية أولاد خالد أنهيت مهامه غيابيا بعد إستماع الوالي لإنشغالات رئيس البلدية بتراكم الملفات لدى الأمين العام وهو ما أثار حفيظة الوافد الجديد الذي باشر منذ تقييمه للوضع المحلي سلسلة توقيف وإنهام مهام لكل المتقاعسين حسب تصريحاته المتكررة بعد إرث ثقيل من سوء التسيير والفوضى والكسل .