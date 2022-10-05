حجز 33 كيلوغراما من الكيف بالبيض

تمكنت اليوم المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نقل وتخزين المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة متكونة من 05 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 22 و60 سنة ينحدرون من الولايات المجاور وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 33 كيلوغراما من الكيف المعالج ومركبة سياحية وأربعة هواتف نقالة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جناية نقل وتخزين المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية تهريب بضاعة لها درجة من الخطورة على الأمن العمومي والصحة العامة والاقتصاد الوطني بعد استكمال الإجراءات، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي بدوره أحال الملف الإجرائي لقاضي التحقيق أين أصدر في حق المشتبه فيهم أمر إيداع مع مصادرة كل المحجوزات.