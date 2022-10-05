إنتاج فيلم عن قائد الولاية التاريخية الرابعة

حل اليوم بولاية المدية، فريق الإنتاج الموكل له إنتاج وانجاز فيلم حول الشهيد سي امحمد بوقرة، في إطار التحضيرات الخاصة بإنتاج فيلم روائي طويل عن الشخصية التاريخية.

والفريق متكون من نورالدين مدير مركز الدراسات التاريخية بوزارة المجاهدين، والباحث التاريخي الدكتور احمد بن جابو المستشار التاريخي للفيلم إلى جانب عضو المركز الوطني للصناعة السينمماتوغرافية والمخرج جعفر قاسم والفريق التقني

وبعد وقفة الترحم للوفد بمعية الأمين العام لمنظمة المجاهدين والسلطات المحلية لدائرة سي المحجوب على أرواح الشهداء بمقبرة الشهداء باولاد بوعشرة.

وعاين فريق العمل منطقة أولاد بوعشرة الثورية، لاختيار أماكن التصوير، وضبط مختلف الإجراءات السينمائية.

وتعتبر سيرة الشهيد الذي سَقت دماؤه أديم منطقة أولاد بوعشرة في يوم 05 ماي من سنة 1959 بعد أن قضى سنتين كقائد للولاية التاريخية الرابعة، مبعثا للاقتداء بشخصية البطل الذي عُرف بتفكيره الهادف والمتميّز ناهيك عن رحابة الصدر وكرم خلقه، تواضعه وحنكته العسكرية.. وكان الشهيد البطل يرى في الشهادة مبدأ للحياة الكريمة وفي الكفاح طريقا للحرية.