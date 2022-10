Lamamra s’entretient avec son homologue portugais

Lamamra examine avec son homologue portugais le renforcement des relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu, mercredi à Alger, avec son homologue portugais, Joao Gomes Gravinho, avec lequel il a passé en revue les différents aspects des relations algéro-portugaises et les voies de leur renforcement dans plusieurs domaines, indique un communiqué du ministère.

Les deux chefs de la diplomatie ont eu des entretiens en tête-à-tête suivis d'une séance de travail élargie qui a permis d'examiner "les différents aspects des relations entre les deux pays et les voies et moyens de leur renforcement dans plusieurs domaines".

Les deux parties se sont engagées au cours de cette séance de travail, tenue en présence des délégations algérienne et portugaise, à "poursuivre le travail, dans le cadre du Traité d'amitié, de coopération et de bon voisinage signé par les deux pays en 2005, en vue d'appuyer la dynamique positive marquant le partenariat algéro-portugais".

"Un partenariat qui jouit d'une attention particulière et d'un suivi permanent du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que par son homologue portugais, M. Marcelo Rebelo de Sousa", souligne la même source.

Les deux ministres qui ont également abordé le partenariat Algérie-Union européenne (UE), ont mis en avant "l'importance d'asseoir une relation équilibrée qui garantit les intérêts des deux parties, notamment dans le contexte de la situation politique et économique de crise que connaissent les relations internationales et ses retombées sur tous les plans", précise le communiqué des Affaires étrangères.

Par ailleurs, et "en concrétisation de la tradition de concertation et de coordination régulière entre les deux pays, les deux parties ont débattu des principales questions régionales et internationales de l'heure, soulignant la nécessité d'intensifier le travail pour concourir au règlement des conflits et des crises par les voies pacifiques et conformément à la légalité internationale", lit-on dans le communiqué.

Plus tôt dans la journée, Gravinho a déposé au Sanctuaire du martyr une gerbe de fleurs et observé une minute de silence devant la stèle commémorative des martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale.

Le ministre portugais des Affaires étrangères effectue une visite de travail en Algérie. Il s'agit de la 2e visite du genre cette année, après celle effectuée, en mars dernier, par son prédécesseur, Augusto Santos Silva.