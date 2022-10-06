بعجي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر



استقبل الأربعاء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بطلب منها .

وحسب بيان للحزب فقد استعرض الأمين العام العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدا التطلع لترقيتها إلى أعلى المستويات في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية، مؤكدا العمل على تطويرها من خلال تكثيف الاستثمارات.

كما أكد بعجي على عملية التجديد المؤسساتي سياسيًا واقتصاديًا من منظور الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية.

وفي ذات السياق أبرز الأمين العام مواقف حزب جبهة التحرير الوطني من القضية الصحراوية وما يعانيه الشعب الصحراوي من اعتداء، معتبرا إياها قضية تصفية إستعمار، مدعمًا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء، وهو الفعل الذي يجسد ويعكس الشرعية الدولية التي انحرف عنها نظام المخزن، مضيفًا أنه ليس لنا مشكل مع الشعب المغربي، بل المشكل مع المخزن الذي يريد استغلال الوضع لصالحه الخاص على حساب شعوب المنطقة.

كما شدد بعجي على أن الجيش الجزائري يُجهز نفسه من أجل حماية الوحدة الوطنية ومراقبة الحدود التي تشهد بؤر توتر من الحدود مع المغرب إلى الحدود مع ليبيا.

كما توقف الأمين العام للحزب عند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وما يعانيه هذا الأخير من ظلم وعدوان كونها قضية إنسانية، وأنها بالنسبة للشعب الجزائري قضية جوهرية ومصيرية لا يمكن التخلي عنها.

ومن جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية إليزابيت مور أوبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر مستثمر في الجزائر وصل إلى حدود 28% "ونأمل أن يتضاعف هذا الرقم، كما أوضحت أنه يمكن الوصول إلى تعاون قوي بين أحزاب الولايات المتحدة الأمريكية وحزب جبهة التحرير الوطني."