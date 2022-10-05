وزير التربية يحيي مناسبة اليوم العالمي للمعلمين

شارك وزير التربية الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، عبد الحكيم بلعابد، الأربعاء في نقاش رفيع المستوى حول مستقبل التربية وتحولاتها والذي أشرفت على تنظيمه منظمة اليونيسكو بمقرها في باريس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعلمين المصادف للخامس من شهر أكتوبر من كل سنة.

وحسب بيان للوزارة فقد جاء هذا بدعوة من ستيفانيا جيانيني، نائبة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو للتربية والوزيرة السابقة للتربية والجامعة لإيطاليا.

هذا وتأتي هذه المشاركة، حسب ذات المصدر، التي جمعت خمس دول من جميع أنحاء العالم، اختيرت بالنظر لما حققته من تقدم ملحوظ في الحقل التربوي، وهو ما نوهت به السيدة ستيفانيا جيانيني خلال لقائها بالسيد الوزير في إطار مشاركته في القمة التحضيرية لمنظمة اليونسكو حول التحول التربوي، أيام 28، 29 و30 جوان 2022 بباريس.

واضاف نفس المصدر، أن النقاش الرفيع المستوى تمحور حول الآثار المترتبة عن التحولات المقترحة خلال قمة تحول التربية بالنسبة للأساتذة، الاحتياجات اللازمة في مجال بناء القدرات والتدابير التي يجب اتخاذها لتمكين الأساتذة من أداء دورهم على أكمل وجه ضمن التحولات المتوقعة.

كما تم تدارس كيفية إحراز تقدم حقيقي ملموس في ظل الوضع المهني وظروف العمل التي يواجهها العديد من الأساتذة حول العالم، المعنيون أو المسؤولون عن التحول التربوي.

كما تطرق الوزير، خلال المناقشات، إلى جهود الدولة المبذولة في إطار مخطط عمل الحكومة، المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لترقية التربية وتحسين ظروف العمل لمستخدمي هذا القطاع، سيما بالنسبة للأستاذ حتى يُمكن من أدائه الامثل لمهامه، وتعزيز مكانته في المجتمع بصفته الطرف الأكثر فعالية لتحقيق التحول التربوي المنشود وبالمناسبة. كما نوه الوزير بالمجهودات الجبارة والتضحيات التي قدمها الاستاذ الجزائري في سياق جائحة كورونا كوفيد 19 من أجل ضمان سيرورة الخدمة والحفاظ على الحق في التربية، وهو ما يصب في مصلحة التلميذ.