أمطار غزيرة على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، خنشلة، جيجل، المدية، معسكر وسعيدة

وأضاف ذات المصدر، أن كمية الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 20و40ملم، ووتبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الجمعة.

كما توقعت ذات المصالح، تساقط أمطار على كل من ولايات: بجاية غرداية، الشلف، عين الدفلى، النعامة البويرة وأولاد جلال وذلك بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.