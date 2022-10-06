المسيلة: وفاة و17 جريحا في انقلاب حافلة

توفي شخص وأصيب 17 آخرون في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي المسيلة وبسكرة وبالتحديد بمنطقة وادي مغنية التابعة إقليميا لبلدية الحوامد.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية المسيلة في بيان لها، أن وجداتها ببن سرور وبوسعادة والشلال والوحدة الرئيسية تدخلت صبيحة اليوم في تمام الساعة السادسة وخمسا وثلاثين دقيقة (06:35) بمنطقة وادي مغنية في بلدية الحوامد دائرة الخبانة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بشار والشريعة بولاية تبسة.

وأضاف البيان إن الحادث المروري خلف وفاة رجل يبلغ من العمر 50 سنة وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان ثم تحويلهم إلى مستشفيي بوسعادة وبن سرور. من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن سرور تحقيقا لتحديد ومعرفة أسباب هذا الحادث المروع.