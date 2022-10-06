تراجع طفيف لأسعارالنفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ارتفاع ملحوظ تم تسجيله أمس عقب قرار مجموعة "أوبك+" خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم انطلاقا من الشهر القادم.

وحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.27 بالمائة إلى 87.52 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20 بالمائة إلى 93.18 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد انهت تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 1.7 بالمائة لمزيج "برنت"، حيث أغلق المزيج عند 93.37 دولار للبرميل، وصعد المزيج الأمريكي بنسبة 1.4 بالمائة لينهى التعاملات عند 87.76 دولار للبرميل.

واتفقت مجموعة "أوبك+" أمس على خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم، وجاء القرار وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام.