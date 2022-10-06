غوتيريش يشيد بالجزائر

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بالجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية وهذا نظير التزامها لصالح السلم في مالي.

وقال الأمين العام الأممي في الفقرة 83 لآخر تقرير له حول مالي المقدم إلى مجلس الأمن: "أشيد بالجزائر بصفتها رئيسة الوساطة نظير التزامها لصالح السلم في مالي، وأرحب بنتائج آخر دورة للجنة متابعة الاتفاق".

يذكر ان لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر قد عقدت مطلع شهر سبتمبر الفارط اجتماعها رفيع المستوى السادس، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. ودعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى تعزيز دعم المجموعة الدولية لمسار استكمال تطبيق اتفاق السلم بمالي.