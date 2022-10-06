تدخلات الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة ليلة البارحة لإخراج حافلة لنقل المسافرين وإنقاذ شخصين كانا على متن شاحنة حاصرتها فيضانات إحدى الوديان الناجمة عن التقلبات الجوية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، إن الوحدة الثانوية للشلال تدخلت ليلة البارحة في تمام الساعة العشرة ليلا وست عشرة دقيقة (22:16) على مستوى الطريق الوطني رقم 45 بين بانيو والمعاريف لأجل إخراج حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الجلفة ـ عنابة وعلى متنها 45 راكبا، كانت عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه بحوالي نصف المتر.

وأضاف المصدر ذاته إن مسعفي الحماية المدنية تمكنوا إخراج جميع الركاب في ظروف حسنة ونقلهم لمحطة الخدمات، فيما تم تحويل شاب كان يعاني من ضيق في التنفس إلى مستشفى بوسعادة بعد تقديم الاسعافات الأولية اللازمة له في عين المكان.

كما أنقذت إسعافات الحماية المدنية ببلدية المعاريف شخصين كانا على متن شاحنة حاصرتها مياه الوادي بالطريق الوطني رقم 45 الذي أصبح صعب المسلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي.