الميلان يجدّد تمسكه ببن ناصر

تحدث الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن الخسارة القاسية التي تعرض لها ناديه آسي ميلان الإيطالي ضد تشلسي الإنجليزي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات " الدينامو" الذي قال:" إنه أمر مؤلم للغاية، لم نضع الروح والرغبة في ذلك، نحن نعلم أن دوري أبطال أوروبا في مستوى لآخر، علينا أن نعطي المزيد، علينا العمل بجد على ما نفعله ونرفع رؤوسنا".

وبخوص تمديد عقود بعض لاعبي " الروسونيري" تحدث المدير التقني باولو مالديني وكشف: عقب المواجهة:" نرغب في تمديد عقد رافاييل لياو لأنني أعتقد أننا أفضل ناد يساعده على التطور، لا يزال علينا التفاوض والتوصل إلى اتفاق، كما نرغب في تمديد عقدي كالولو وإسماعيل بن ناصر".