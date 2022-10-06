حافلة تدهس شابا في الطريق السيار

توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، شاب دهسته حافلة بالطريق السيار شرق ـ غرب في محوره العابر لولاية البويرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات الولاية في منشور لها، بأن إسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل وستا وأربعين دقيقة (02:46) لأجل حادث دهس حافلة لشخص بالطريق السيار شرق ـ غرب اتجاه قسنطينة أمام محول سور الغزلان ببلدية البويرة.

وأوضح البيان بإن الضحية الذي يبلغ من العمر 19 سنة ينحدر من ولاية الجزائر ولفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث حيث تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.