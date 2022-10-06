تايلاند: شرطي سابق يرتكب مجزرة وينتحر

قتل أكثر من 30 شخصا بإطلاق نار على مركز لرعاية الأطفال في تايلاند، اليوم الخميس، بينما لا يزال المهاجم طليقا. وذكرت وسائل إعلام تايلاندية أن الحادث وقع شمال شرقي البلاد في إقليم "نوغ بوا لام فو".

وأشارت بعض الأنباء إلى أن المهاجم كان يستخدم سلاحا ناريا وسكينا وأنه كان يعمل ضابط شرطة في السابق، وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ إن منفذ الهجوم، هو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عاما.

. وتداولت بعض الصفحات التايلاندية على "تويتر" صورة تقول إنها للمهاجم بعنوان "مطلوب في غاية الخطورة"، مؤكدة أنه لا يزال طليقا.

غير أن وكالة "فرانس برس" أفادت بانتحار منفذ الهجوم على حضانة في تايلاند بعد أن أقدم على قتل عائلته.

وقال قائد في الشرطة جاكابات فيجيترايثايا من مقاطعة نونغ بوا لام فو، إن الشرطي السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عاما عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.