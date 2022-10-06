أمن سكيكدة يوجه نداء للمواطنين

كشفت مصالح أمن ولاية سكيكدة، اليوم الخميس، عن توقيف المدعـو" ب.ح" المشتبه فيه في قضايا نصب وانتحال اسم وصفة الغير.

وأوضح المصدر أنه: "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تنهي مصالح أمن الولاية إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص المدعـو" ب.ح" المشتبه فيه في قضايا نصب وانتحال اسم وصفة الغير.

ودعت ذات المصالح كل شخص وقع ضحية سالف الذكر، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى محكمة سكيكدة، أو التقدم إلى مقر الأمن الولائي بذات الولاية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.