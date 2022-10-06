عين الدفلى: توقيف 250 شخص في سبتمبر

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى من توقيف 250 شخص، 34 منهم صدر في حقهم أمر بالإيداع والحبس في المؤسسات العقابية إثر عمليات مداهمة نفذت خلال شهر سبتمبر الفارط، حسب ما جاء اليوم الخميس في بيان للأمن الولائي.

وجاء في البيان أنه خلال الشهر الماضي قام عناصر الأمن بتفتيش 5335 شخص من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين، إثر عمليات مداهمة لأوكار الجريمة التي "أسفرت عن توقيف 250 شخص، 155 منهم تبين أنهم محل بحث من طرف مصالح العدالة بموجب أوامر وأحكام وقرارات قضائية".

وأضاف نفس المصدر أن الأشخاص الموقوفون قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر في حق 34 منهم أمر بالإيداع في الحبس المؤقت.

وأشار البيان أن 45 شخصا من بين الموقوفين "ضبطوا متلبسين بحيازة مخدرات وأقراص مهلوسة، و30 شخصا أوقفوا متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء دون سند شرعي، أما 20 آخرين فأوقفوا من أجل قضايا إجرامية أخرى تتعلق بالقانون العام".

من جهة أخرى، نفذت قوات الشرطة بأمن ولاية عين الدفلى خلال سبتمبر المنصرم، 225 عملية شرطة ضمن جهودها لمحاربة الجريمة في الوسط الحضري، حيث استهدفت أكثر من 800 مكان عبر بلديات الولاية، منها الساحات العامة، والشوارع والأحياء وبعض الأسواق وكذا محطات النقل البري للمسافرين وكافة الأماكن التي توصف ببؤر الإجرام.

وأوضح البيان أن عناصر الأمن جسدوا عدة عمليات مداهمة مشتركة مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، في إطار التعاون الأمني الرامي إلى "تنسيق الجهود بغرض محاربة الجريمة بشتى أشكالها".