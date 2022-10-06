معسكر قتلى وجرحى في حادث مرور

توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع صباح اليوم بالطريق الوطني رقم 97 الرابط بين بلديتي رأس عين عميروش والعلايمية في ولاية معسكر.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها، إن إسعافاتها تدخلت صبيحة اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة وخمسين دقيقة (07:50) بالطريق الوطني رقم 97 في شطره العابر لقرية أهل محمد ببلدية رأس العين عميروش في دائرة سيق، لأجل حادث مرور مميت نجم عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع شيفرولي والثانية من نوع رينو كليو كومبيس.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة امرأة تبلغ من العمر 41 سنة وطفلة عمرها ثماني سنوات في عين المكان، وإصابة رجل عمره 37 سنة وامرأة 36 سنة وطفلة 05 سنوات بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بسيق كما تم تحويل جثتي الضحيتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.