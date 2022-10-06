حجزت مصالح الجمارك 7143 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، في ثلاث عمليات متفرقة، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان: "في سياق النشاط الميداني المشترك بين أجهزة الدولة، تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة المتخصصة في مكافحة التهريب، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر خارجية، بالتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين، وعلى إثر ثلاث عمليات متفرقة، من حجز 7143 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية".

ووفقا للبيان، فإن هذه "العملية تندرج في إطار تجسيد برامج الرقابة الميدانية المشتركة الرامية لمكافحة تهريب وترويج المفرقعات والألعاب النارية، حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على استقرار النظام العام".