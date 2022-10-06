وفاة شخصين جرفتهما مياه الوادي بأولاد جلال

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة شخصين (امرأة وطفلة) جرفتهما مياه وادي جدي بأولاد جلال، على إثر تساقط أمطار رعدية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما يجري البحث عن طفلة جرفتها مياه الوادي بنفس المنطقة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم ببلدية سيدي خالد (أولاد جلال) انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 25 سنة وأخرى لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات جرفتهما مياه وادي جدي، فيما لا تزال عملية البحث جارية بشأن طفلة جرفتها مياه الوادي بنفس المكان.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية على إثر سقوط أمطار رعدية، خاصة على ولايات الأغواط، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة وغليزان، حيث قامت بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار داخل هيئات عمومية وأحياء سكنية.