اتفاق جديد بين الجزائر واسبانيا

وقّعت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" ومجمع الطاقة الإسباني "ناتورجي"، اليوم الخميس، اتفاقية تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط أنبوب الغاز "ميد غاز".

وفي بيان للشركة، أن الاتفاقية نصّت على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية وهذا في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار في كلمته، أن توقيع الاتفاقية سيعزز الشراكة البعيدة الأمد والتي تمتد لغاية 2031، مع المجمع الاسباني ناتورجي، كما تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق الإسبانية.

وصدّرت سوناطراك" من خلال العقود التي تربطها بـ "ناتورجي" على مدى العقد الماضي، أزيد من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الاسبانية، مما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمُورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية.

ومن جهته اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع الطاقة الاسباني "ناتورجي"، توقيع الاتفاقية خبر مفرح للشركة ولإسبانيا ككل، مضيفا أن "هذه الاتفاقية هي اعتراف منا لاحترافية سوناطراك".

كما شكر سوناطراك ومديرها العام توفيق حكار على الاحترافية طيلة مدة المفاوضات والتي استمرت لأزيد من 10 أشهر.