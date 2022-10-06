رابطة ما بين الجهات ترفض تأهيل 13 لاعبا جديدا لأهلي البرج

رفضت رسميا رابطة ما بين الجهات تأهيل 13 لاعبا من المستقدمين الجدد في صفوف أهلي البرج، وذلك استنادا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الجزائري معا القاضي بمنع "الكابا" من الاستقدامات بسبب عدم تسديد ديون اللاعب السابق للبرج الدولي السوداني محمد عبد الرحمان "الغربال" المقدّرة بمبلغ 4،4 مليار سنتيم إضافة إلى ديون لجنة فضّ النزاعات التابعة لـ"الفاف" المتعلّقة بمستحقات لاعبين سابقين للأهلي عقب الشكاوى التي رفعها عدد من اللاعبين لاسترجاع أموالهم العالقة.

وسيلعب أهلي البرج الموسم الجديد بـ 15 لاعبا من تعداد الموسم الفارط، عقب الاحتفاظ بـ 8 لاعبين من تشكيلة الأكابر وترقية 7 لاعبين من فئة "الرديف" للعام الماضي مع الاعتماد على ترقية عدد من اللاعبين الشبّان من فئة أقل من 19 سنة تحت إشراف المدرب الجديد للفريق مصطفى عڤون.

ويستضيف أهلي البرج، غدا الجمعة، نادي أقبو على ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج برسم الجولة الأولى من بطولة ما بين الجهات.