حجز كمية معتبرة من المهلوسات بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الدويرة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بترويج المؤثرات العقلية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن القضية جاءت اثر تلقي ذات الفرقة لمعلومة مفادها تواجد أشخاص يقومون بترويج المخدرات باستعمال مركبة على مستوى احد أحياء الدويرة.

وتم إخطار النيابة المختصة إقليميا، حيث باشرت ذات المصلحة بالتحريات حيث أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة.

وفي هذا السياق، تم ضبط وحجز 13314 قرص مؤثر عقلي، مبلغ مالي قدره 171.000 دينار من عائدات الترويج، مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نقل المهلوسات والترويج لها.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة، النقل، التخزين، البيع والتوزيع في إطار شبكة إجرامية منظمة.