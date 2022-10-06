تمكنت المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أمس الأربعاء ببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين كانوا ينشطون بمنطقة الساحل وتوقيف عنصر دعم وإسناد، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يوم أمس الأربعاء 05 أكتوبر 2022، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على ثلاثة (03) إرهابيين كانوا ينشطون في منطقة الساحل".

ويتعلق الأمر بكل من العربي لادمي محمد المكنى "طلحة"، لنصاري عبد الله المكنى "أسامة" والعربي لادمي على المكنى "صهيب".

كما تم خلال هذه العملية توقيف عنصر (01) دعم وإسناد. ويتعلق الأمر بالمسمى ولد بكاي سيد أحمد المكنى "زازا"، بالإضافة إلى حجز سيارتين (02) نفعيتين.

وتأتي هذه العملية --يضيف البيان-- "لتؤكد، مرة أخرى، عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني وقطع دابر كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية".