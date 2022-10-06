"خيبة أمل كبيرة" لبايدن

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.

وردا على سؤال بشأن قرار أوبك+، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "نبحث البدائل التي قد تكون لدينا".

وأضاف "هناك الكثير من البدائل. لم نحسم أمرنا بعد".

ووافقت مجموعة "أوبك+" على تخفيضات حادة في الإنتاج، أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر.