أهم ما قاله الوزير الأول ردا على انشغالات النواب

العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أعلن الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن تكريس لقاءات دورية لنواب البرلمان معه ومع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية, وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإرساء أسس المقاربة التشاركية.

وفي رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف السيد بن عبد الرحمان أنه سيتم "تكريس لقاء الوزير الأول مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل كسنة حميدة تسمح لنا بالمشاورة وبتبادل الآراء حول مختلف الملفات".

كما أكد أيضا أنه "تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية, فإن الوزراء ملزمون بالرد على النواب في الآجال القانونية, كما أن الولاة ملزمون بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة".

وفي سياق ذي صلة, قال الوزير الأول أنه "لم يجد أوجه الخلاف والاختلاف بين الحكومة والنواب حول الهدف الأسمى وهو استقرار الجزائر ورفعتها", مشيرا إلى أن "الجميع يتقاسم إحساس الفرص الضائعة التي أهدرها البعض على الوطن ويتقاسم أيضا أهداف الجزائر الجديدة التي كنا نحلم بها وجاء بها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وأكد أن "ما أنجز في سنة ليس بالشيء الهين أو بالإنجاز اليسير, نظرا للظروف الصحية الصعبة والظروف الاقتصادية العسيرة والتراكمات الكثيرة المقاومة للتغيير, بالإضافة إلى الذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة", مشيرا إلى أن هذه الظروف "لم تسهل المهمة, لكنها شكلت حوافز من أجل المضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر من التبعية الاقتصادية والولوج في مسار تنموي نهضوي يعتمد على كل القطاعات من أجل إحداث الطفرة المرجوة رغم قصر المدة".

ودعا السيد بن عبد الرحمان نواب البرلمان إلى "انتقاد الحكومة دون نسيان كل هذه التراكمات".

وأبرز أنه "بإرادة وبإلهام من رئيس الجمهورية, تم التمكن من القيام بعدة خطوات لاسترجاع التوازنات الكبرى دون التوجه نحو الاستدانة الخارجية، حفاظا على استقلال القرار الوطني ودون التوجه نحو طباعة النقود كحل سهل", مضيفا أنه تم اللجوء إلى "حشد المقومات الداخلية للوطن واستخدام أحدث الهندسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني".(وأج)

الصحة

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عزم الدولة على تطوير قطاعي الصحة والتربية من خلال الشروع في إجراء "إصلاح شامل" للخارطة الصحية وكذا تحسين جودة الدراسة والتعليم.

وقال بن عبد الرحمان, أن تحسين الخدمات الصحية "يشكل انشغالا رئيسيا للحكومة التي شرعت في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية باعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان مسائل الجودة وحفظ كرامة المرضى وتحسين استقبالهم على مستوى المصالح الصحية".

ولتحقيق ذلك, أشار الوزير الاول إلى أن قطاع الصحة استفاد من رفع التجميد على مجمل المشاريع, حيث من المرتقب استلام 43 مرفقا صحيا عموميا بعدة ولايات من الوطن مطلع شهر نوفمبر القادم, فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة.

وذكر السيد بن عبد الرحمان أنه تم تدعيم المؤسسات الصحية بالأطباء الأخصائيين من خلال توجيه أزيد من 2500 مختص هذه السنة في إطار الخدمة المدنية بما فيهم 364 نحو مناطق الجنوب قبل الشروع في وضع خطة عمل لتحفيز الأطباء المتخصصين للعمل في ولايات الجنوب وتخصيص سكنات لهم.

وفيما يتعلق بالعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان, أكد السيد بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على "توفير الإمكانيات الضرورية لضمان تجهيز مصالح العلاج بالأشعة وصيانة عتادها وتوفير الأدوية الضرورية لها", بالإضافة الى اتخاذ "إجراءات مستعجلة من بينها الشروع الفوري في تنفيذ برنامج اقتناء معدات طبية ذات دقة عالية وعدد هام من المسرعات الخطية الجديدة الكفيلة بالاستجابة للاحتياجات الوطنية في مجال العلاج الإشعاعي, وهذا قبل نهاية السنة الجارية".

قطاع التربية

وبخصوص قطاع التربية, جدد الوزير الاول التأكيد على مواصلة المساعي الرامية إلى تحسين جودة الدراسة والتعليم والتأطير, لاسيما من خلال العمل على القضاء على الاكتظاظ.

وفيما يتعلق بالإطعام, أشار الوزير الاول إلى أن أزيد من 92% من المدارس توفر خدمات الإطعام مع الدخول المدرسي الحالي وأن هذه النسبة "مرشحة للارتفاع في الأيام المقبلة مع مواصلة استلام المطاعم الجديدة".

وأضاف أن الحكومة "تسعى جاهدة لتوفير العدد الكافي من حافلات النقل المدرسي مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمعزولة", مستدلا في هذا المنحى باستفادة 6.712 ابتدائية من هذه الخدمة.

الاقتصاد

وكشف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن إجمالي القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد

الوطني بلغ 10.037 مليار دج الى غاية يونيو 2022, مبرزا ان الدولة تستمر في تمويل الاقتصاد و البحث عن مصادر تمويل مستدامة, مع المحافظة على "موقفها الثابت" بخصوص عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وأوضح الوزير الأول, ان إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد في نهاية يونيو 2022 من قبل جميع البنوك العمومية والخاصة بلغ 10.037 مليار دج, بزيادة قدرها 245 مليار دج مقارنة بالاعتمادات الموزعة نهاية 2021.

كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية 4.148 مليار دج في نهاية يونيو الفارط, مقابل 3.976 مليار دج في نهاية 2021 بزيادة تقدر ب171 مليار دج, يضيف الوزير الاول, مشيرا الى ان القروض الممنوحة للشركات الخاصة عرفت ايضا ارتفاعا بمقدار 50 مليار دينار في حين بلغت القروض الموجهة للأسر 51 مليار دج.

وبهذا, تشكل القروض الممنوحة للاقتصاد نسبة 64 بالمائة من إجمالي القروض البنكية, يضيف السيد بن عبد الرحمان مؤكدا ان تطوير أدوات أخرى مثل الإيجار المالي (leasing) وسوق الأوراق المالية ورأس المال الاستثماري تعد من بين "أولويات الحكومة التي, أطلقت العديد من المبادرات من أجل تحسين وتنويع وصول المؤسسات إلى التمويل من هذه المصادر".

وفي هذا السياق, اشار الوزير الاول إلى انشاء صناديق الاستثمار في الولايات المكلفة بالمشاركة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتماد مالي قدره 58 مليار دج و الرفع من عتبة المشاركة في رأس المال إلى 150 مليون دج مقابل 100 مليون دج كحد أقصى مرخص به مسبقا.

وهنا لفت الى ان المديرية العامة للخزينة قامت بالمصادقة على تمويل 104 مشروع بمبلغ مساهمات قدر بـ 7,7 مليار دج نهاية سبتمبر الجاري, مبرزا ان الحكومة تسعى إلى مضاعفة نشاط هذه الصناديق من أجل الرفع من وتيرة حركية الاستثمار في مختلف ربوع الوطن.

ولدى تطرقه إلى مسألة تمويل الاقتصاد, الذي كان موضوع الكثير من التدخلات, ذكر السيد بن عبد الرحمان بالإصلاحات التي قامت بها الدولة لعصرنة القطاع المالي والبنكي, مضيفا ان تمويل الاقتصاد الوطني "ظل على عاتق الدولة من خلال

الإنفاق الرأسمالي, و توجيه معظم الاستثمارات نحو بناء البنية التحتية الأساسية, التي ساهمت في خلق الثروة, والحد من البطالة وتحسين الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنجاز".

وفي ذات المسعى, اكد الوزير الاول ان "الدولة وضعت ضمن أولوياتها البحث عن مصادر تمويل مستدامة ومولدة للثروة, مع المحافظة على موقفها الثابت بخصوص عدم اللجوء إلى التمويل الخارجي", و انها ستعمل على "أن تظل المدخرات الوطنية

المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد".

وبخصوص التمويل الإسلامي, ابرز السيد بن عبد الرحمان ان هذا التمويل عرف"تطورا لافتا في السنة الأخيرة", حيث بلغ حجم الأموال المودعة في البنوك العمومية إلى غاية نهاية أوت الفارط 4,9 مليار دج, في حين بلغ التمويل الممنوح من طرف هاته البنوك ما قيمته 4,44 مليار دج.

وتتطلع الحكومة, يضيف الوزير الاول, إلى "مضاعفة هذا الرقم عدة مرات", ليضاف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك الخاصة في سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية وبالتالي الشمول المالي.

كما اكد السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة تتطلع إلى وتيرة نمو أكبر للصيرفة الإسلامية خاصة بعد إصلاح قانون النقد والقرض, الذي تم الانتهاء منه, وسيعرض قريبا على مجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة.

وفي هذا الصدد, اوضح الوزير الاول ان هذا "القانون كرس ممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل صريح ودقيق.

و بخصوص اعتماد البنوك الخاصة, أكد أنه "لا يوجد عائق" أمام هذا الاعتماد, مشيرا الى أن الحكومة "تحدثت مع أرباب العمل و المتعاملين و حفزتهم على تقديم ملفاتهم لتأسيس بنوك" خاصة.

أما بخصوص فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج, أكد وجود مشروعين في "المراحل الأخيرة من التنفيذ" تتعلق بإنشاء فرع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا, مع الانتشار التدريجي في مدن اخرى, و انشاء فرع في موريتانيا و فرع في السنغال من قبل 4 بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك الجزائر الخارجي و بنك الفلاحة و التنمية المحلية).

و أكد أنه "سيتم في القريب العاجل تقديم طلب الموافقة على تحويل رؤوس الأموال على مستوى بنك الجزائر, مما سيسمح بتقديم طلب الاعتماد لدى السلطات النقدية للبلدان المضيفة".

لكن, و في الوقت الذي تتجند فيه البنوك العمومية لفتح فروع لها بالخارج, تأسف السيد بن عبد الرحمان لعدم انخراط أرباب العمل الجزائريين في "مقاربة تشاركية" تدعم هذا المسعى.

مكافحة البيروقراطية

وأفاد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, بأن الحكومة توشك, وبتوجيه من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على الانتهاء من وضع منصة رقمية مرتبطة بجميع الأنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة, تمكن المواطنين من تتبع دراسة تظلماتهم.

وفي معرض تأكيده على عزم الحكومة على مكافحة البيروقراطية والفساد, كشف الوزير الأول عن أنه و"بتوجيه من رئيس الجمهورية, فالحكومة على وشك وضع منصة رقمية لتظلمات المواطنين, مرتبطة بجميع الأنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة تتيح للمواطنين تتبع تظلماتهم ومراحل دراستها".

وفي هذا الصدد, شدد السيد بن عبد الرحمان على أن مسألة الاستماع إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها تعتبر "من أولويات الحكومة، باعتبارها الخطوة الأولى في سبيل استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، وذلك عبر مختلف القنوات

المتاحة, سواء عن طريق الهاتف من خلال مراكز النداء القطاعي عبر الرقم 00-11 المتاح عبر كل الولايات، وكذا العرائض المكتوبة الواردة إلى المصالح المحلية فضلا عن برامج استقبال المواطنين من قبل كافة المسؤولين.

وقد تم, في هذا الشأن, التكفل بـ"أكثر من 216.000 عريضة, خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2022 إلى غاية اليوم", مثلما أشار إليه الوزير الأول.

كما ذكر أيضا بأن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت, ولنفس الغرض, منصة رقمية تحت مسمى "نشكي", تسمح للمواطنين برفع انشغالاتهم عن بعد وبصفة آنية, تجسيدا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن ضمن استراتيجية عصرنة القطاع.

وقد سجلت هذه المنصة الرقمية منذ اطلاقها "15.640 عريضة، تم التكفل بأكثر من 65 بالمائة منها، خصت قطاعات السكن، الربط بمختلف الشبكات، نزع الملكية ورخص البناء، التهيئة العمرانية ونظافة المحيط، العمل والتوظيف".

وفي إطار تعزيز قنوات التواصل وبالنظر لأهمية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في نقل انشغالات المواطن عبر جميع الولايات، فقد "تم الإيعاز إلى خلايا الإتصال المحلية بتعزيز اليقظة الإعلامية ورصد الانشغالات المطروحة واتخاذ إجراءات التكفل بها بالتنسيق مع المصالح المختصة على المستوى المحلي", يضيف السيد بن عبد الرحمان.

ويندرج كل ذلك, مثلما أكد الوزير الأول, ضمن سعي الحكومة إلى مكافحة البيروقراطية والفساد، وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه من خلال عدة إجراءات, من بينها "وضع إطار قانوني لتبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلها، يرمي الى تخفيض عدد الوثائق المكونة للملف وتخفيض آجال معالجتها وإلزام الادارات على رقمنة الاجراءات الادارية ووضعها تحت خدمة المواطن, عبر منصات وبوابات رقمية خاصة بها، ضمانا للشفافية وتحسينا لنوعية الخدمات العمومية".

القمة العربية، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي..

أكد الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, أن التحضير للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم, يجري بشكل "ممتاز" من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها, مبرزا أن هذا الاستحقاق العربي سيشكل موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الوزير الاول أن التحضير للقمة العربية "يجري بشكل ممتاز, حيث تم الانتهاء من كل التحضيرات من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها, فضلا عن مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لترقية التوافقات بما يساهم في إنجاح هذه القمة وجعلها موعدا لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك خاصة في الظرف الحالي الدقيق الذي يتميز بتفاقم الاستقطاب الدولي".

كما سيكون هذا الاستحقاق العربي الهام - يضيف السيد بن عبد الرحمان - "موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

أما فيما يخص الجالية الوطنية بالخارج, التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون "اقصى الاهمية", يقول الوزير الاول, فإن الحكومة "تواصل العمل على عصرنة الخدمات القنصلية ومواءمتها مع انشغالات جاليتنا, بالإضافة إلى تعزيز تعليم اللغة العربية والتكفل بالجانب الروحي والثقافي, من خلال عديد الهياكل والأنشطة التي تشرف عليها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية".

وعن علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي, اوضح السيد أيمن بن عبد الرحمان ان الجزائر تعتبر "من أهم الموردين الرئيسيين للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة حوالي 12 % من إجمالي وارداتها من هذه المادة, كما تتميز بأنها مورد موثوق فيه ودائم الوفاء بالتزاماته التعاقدية في هذا المجال".

وفي ذات السياق, اشار الوزير الاول أمام نواب البرلمان الى ان "السياق الدوليالحالي, ضاعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري", و ان الجزائر تسعى إلى رفع قدراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب الوطني أولا, ثم الرفع من مستويات صادراتها نحو أسواقها التقليدية ثانيا. كما اكد استعداد الجزائر "لتكثيف علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع مجالات التعاون, من خلال تفعيل الآليات والأدوات المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة, لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون العلمي والابتكار و الرقمنة والاستثمار ودعم الصادرات, وغيرها من المجالات ذات الأهمية".

الى ذلك, ابرز السيد بن عبد الرحمان انه وفي إطار مراجعة بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "بندا بندا", كما قرره رئيس الجمهورية, وفق "رؤية سيادية قائمة على شراكة الند-للند, ومربحة للطرفين, مع مراعاة مصلحة الإنتاج

الوطني في خلق نسيج صناعي قوي وخلق مناصب عمل, طبقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021, تم مباشرة مشاورات بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية من أجل تقييم دقيق لمزايا ونقائص تنفيذ اتفاق الشراكة بغية اقتراح التعديلات والتحسينات التي يجب إدخالها عليه ليصبح متوازنا ويستجيب لمصالحنا الوطنية".

وفي هذا الشق دائما, شدد الوزير الاول على ان "تحسين ميزان العلاقات التجارية بين الطرفين يتطلب تسهيل وصول المنتجات الجزائرية الزراعية أو المصنعة إلى السوق الأوروبية, الأمر الذي يتطلب بدوره جهودا وطنية لتحسين الجودة والمضي قدما لإبرام اتفاق بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الجزائرية في البلدان الأوروبية".

"الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين"

أكد الوزير الأول, السيد ايمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و محاولة العودة الى "الاستيراد الوحشي", مطمئنا ان المواد ذات الاستهلاك الواسع "متوفرة و بشكل كاف" مع وجود "مخزون استراتيجي هام لكل المواد".

و تقدم الوزير الأول ب"اعتذار لكل رب بيت و ربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك" واعدا اياهم بأن" الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين و تهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة الى الاستيراد الوحشي, الذي كان موجودا" من قبل.

و أكد بان كل المواد ذات الاستهلاك الواسع "متوفرة و بشكل كاف" مع وجود" مخزون استراتيجي هام لكل المواد", مشيرا الى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع.

و في هذا السياق, أكد الوزير الأول أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية, من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات و لا تكبحها, مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة.

و قال: "لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية و الإجتماعية لأي بلد، دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية".

وأضاف "لست بصدد التبرير، بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا، كل فيما يخصه، من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع".

و اعتبر أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة و مرده ارتفاع تكلفة إنتاج السلع و الخدمات, مستشهدا, على سبيل المثال, بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدم، من الصين إلى الجزائر، من معدل 3.500 دولار، سنة 2019 إلى 20.000 دولار في بداية سنة 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470% .

و لدى رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى "ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له".

وأضاف بان الحكومة تسعى, من خلال هذا, الى "حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور، يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل".

كما استطرد موضحا ان الحكومة تعمل على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال "تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج الوطني"، حيث تم العمل, يضيف الوزير الاول, على وضع قواعد جديدة تتماشى وحرية التجارة الخارجية في ظل احترام التزامات الجزائر الدولية، وفقا لدفتر شروط "يلتزم من خلاله المستورد بتقديم برنامج تقديري سنوي للاستيراد، ووضعية المخزونات من السلع المستوردة".

و في رده على الأصوات التي تدعي بأن الدولة "تكبح" الاستيراد, فند الوزير الأول هذا الادعاء, مستدلا بكون مبلغ الواردات قد بلغ, الى غاية اوت الماضي, 26,5 مليار دولار مقابل 24,6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021, وهو "ما يدل على ان الدولة لم تكبح ابدا الاستيراد".

و أكد مرة أخرى استحالة العدوة الى "الاستيراد الاجرامي" و الى "الحاويات الفارغة" التي عرفتها الفترة السابقة أين "كنا نرى المئات من الحاويات تحتوي على الحجارة و النفايات تستورد بمئات الملايين من الدولارات مستنزفة لمقدرات الامة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد".

و بعد أن لاحظ أن "مقاومة التغيير لا زالت موجودة لدى البعض", حيا الوزير الأول الدفع الذي قدمه رئيس الجمهورية و الذي سمح للحكومة باتخاذ قرارات "صائبة" في مجال التحكم في الاستيراد و تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى و تجسيد استقلالية القرار الاقتصادي التي "قد لا تعجب الكثيرين, قد يكون بعضهم داخل الحدود لكن أكثرهم خارجها".

ووفق هذا المنظور، اكد الوزير الاول انه "كان لزاما على الحكومة وضع آلية تتبع قصد ضمان توافق سياسة الاستيراد مع مصلحة الاقتصاد الوطني، لاسيما تعزيز توازن ميزان المدفوعات".

و ذكر ان هذه الالية تمثلت كمرحلة أولى في وضع منصة رقمية, ابتداء من 25 أفريل 2022, لمتابعة ملفات الاستيراد وحماية الإنتاج الوطني، "تعنى بالتأكد من مدى احترام هذه الشروط القانونية قبل كل عملية استيراد للمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، غير المنتجة محليا أو تكمل الإنتاج الوطني".

و بهذا الخصوص اوضح ان هذه الآلية تخضع لتقييم دوري قصد تحسين آدائها، ومعالجة الاختلالات التي يتم تسجيلها في حينها، لا سيما وأن الهدف منها يقول السيد بن عبد الرحمان "لم يكن أبدا عرقلة نشاط المتعاملين الاقتصاديين، بل ضمان قانونية عمليات الاستيراد، وفقا لأولويات الاقتصاد الوطني".

"جماعات منظمة وراء ظاهرة المضاربة"

أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, مساء اليوم الخميس, أن جماعات منظمة تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة, تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك.

وأوضح الوزير للتلفزيون الجزائري أنه "ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال (المندرجة في إطار المضاربة) أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة'' من خلال ''زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة''.

ولفت السيد طبي إلى أن المضاربة "انتقلت حاليا الى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار, وهو ما يؤكده وجود قرائن و دلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت 'أفعالا منظمة تهدف الى ضرب استقرار الدولة مباشرة''.

وإزاء ذلك, تم الإعلان اليوم --يقول الوزير-- عن "تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية".

وذكر في ذات السياق أنه تم مؤخرا "ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية", متسائلا في هذا الصدد: "كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة''.

وأضاف بالقول: "لم نكن نريد الوصول الى هذه المعالجة الصارمة, غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء", مشيرا الى وجود "جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الاستيراد (...) تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة".

وجدد وزير العدل التأكيد بأن الدولة "ستعمل في إطار الشرعية بتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة, إلا أنها من جهة أخرى ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بقوت الجزائريين".

للتذكير, كانت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد طلبت من نيابات الجمهورية المحلية إيفاءها بالقضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدة أنها "ستقدم إلتماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفقا للقانون".