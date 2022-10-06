6 أكتوبر 2022
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6 أكتوبر 2022 °C

مباشر: الوزير الأول يرد على أسئلة النواب

أخبار الوطن
6 أكتوبر 2022 ()
ف.غ
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