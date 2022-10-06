تعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر والسعودية

التقى وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزير الطاقة والمناجم، أحمد عرقاب، اليوم الخميس، وفدا من مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية تناول فيه الطرفان التعاون الاقتصادي لاسيما في القطاعين الصناعي والطاقوي بين الجزائر والسعودية وآفاق تطويره.

وأعرب زغدار، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء من لجنة الصداقة الجزائرية-السعودية من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، عن رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الصناعي مع السعودية واستقطاب استثمارات سعودية نوعية في عديد المجالات الاقتصادية في إطار قانون الاستثمار الجديد الذي يعطي ضمانات، تحفيزات وامتيازات أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب.

ودعا الطرفان إلى تكثيف اللقاءات والمنتديات الاستثمارية بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين لبحث فرص الشراكة المحتملة وتعريف الجانب السعودي بفرص الاستثمار في الجزائر.