تيبازة: حجز 7000 وحدة مفرقعات وأسلحة بيضاء

وضع أمن دائرة قوراية بتيبازة، حد لشبكة إجرامية، تحترف الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز 7000 وحدة مفرقعات من مختلف الأنواع. ‎‎

أفاد بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة اليوم، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات، مفادها قيام أربعة 04 أشخاص ببيع وترويج المخدرات و المؤثرات العقلية أمام المؤسسات التربوية على الفور تم تسطير خطة أمنية محكمة، و الترصد للمشتبه فيهم أين تم توقيف ثلاث أشخاص وحجز 15 قرص من المؤثرات العقلية.

ومواصلة للتحقيق تم توقيف 03 أشخاص آخرين وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم إصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم أين تم حجز وضبط 156 قرص من المخدرات الصلبة، 39 قرص من المؤثرات العقلية ، 14 سلاح أبيض من مختلف الأحجام وكذا 7000 وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع.

كما تن ححز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 30 مليون سنتيم ومبلغ بالعملة الصعبة قدر بـ 230 أورو من عائدات البيع والترويج و04 هواتف نقالة.

وأضاف البيان بأنه وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.