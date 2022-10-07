"إنجازات الرئيس تغلبت على التراكمات المقاومة للتغيير"

أعلن الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان،عن تجسيد 42 التزام من بين 54 التزاما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهي التعهدات التي باشر في تجسيدها فور استلامه مقاليد الرئاسة يوم 12 ديسمبر 2019 .

ويمضي الرئيس تبون وهو على مشارف انقضاء عامه الثالث في قيادة البلاد، في تطبيق برنامجه الحامل لشعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، اليوم يسعى جاهدا إلى الوفاء بها وتجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة ورزنامة محددة.

وجاء في تدخل أيمن بن عبد الرحمان في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمس، أنه "بإرادة وبإلهام من رئيس الجمهورية تم التمكن من القيام بعدة خطوات لاسترجاع التوازنات الكبرى دون التوجه نحو الاستدانة الخارجية، حفاظا على استقلال القرار الوطني ودون التوجه نحو طباعة النقود كحل سهل"..مضيفا أنه تم اللجوء إلى "حشد المقومات الداخلية للوطن واستخدام أحدث الهندسات المالية لتمويل الاقتصاد الوطني.

وتابع بن عبد الرحمان أن :"ما أنجز في سنة ليس بالشيء الهين أو بالإنجاز اليسير نظرا للظروف الصحية الصعبة والظروف الاقتصادية العسيرة والتراكمات الكثيرة المقاومة للتغيير بالإضافة إلى الذهنيات البالية التي لا تساير المقاربات الجديدة" مشيرا إلى أن هذه الظروف "لم تسهل المهمة لكنها شكلت حوافز من أجل المضي قدما نحو تطبيق التزامات رئيس الجمهورية والخروج بالجزائر من التبعية الاقتصادية والولوج في مسار تنموي نهضوي يعتمد على كل القطاعات من أجل إحداث الطفرة المرجوة رغم قصر المدة.."

يعد التجديد الوطني للصرح المؤسساتي للبلاد من أبرز اللبنات التي وعد بها رئيس الجمهورية وهي الانتخابات التي انبثقت عنها أغلبية رئاسية، مكّنت رئيس الجمهورية، طبقًا لصلاحياته الدستورية، من تشكيل حكومة وتعيين وزيرٍ أوّل، ورسم خطها التوجيهي مطلع سنة 2020 في إطار المقاربة الجديدة للحوكمة والقائمة على الإنجاز على أساس الأهداف والالتزامات وتحقيق النتائج، كل دلك في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة التي سطرها الرئيس ضمن التزاماته.

وبالمناسبة أبرزت الحكومة وهي تستعرض مختلف الانجازات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية و الدفاعية ونتائجها القضائية في مكافحة الفساد واسترجاع مصداقية الدولة وغيرها .. أنها تشتغل على تنفيد البرنامج الانتخابي للرئيس وإحداث القطيعة مع الممارسات الماضية التي أضرت كثيرًا بالدولة ونظام الحكم.

و بتحقيق 42 التزاما من بين 54 في ظرف سنتين ونصف تكون الجزائر قد قطعت شوطًا كبيرًا رغم الظروف التي أحاطت ببلادنا أخطرها الجائحة التي ضربت كل القطاعات وأحدثت هزات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي تضاف اليها تداعيات الاضطرابات الدولية والحرب في أوكرانيا.

وأمام هدا الوضع تمسكت القيادة العليا في البلاد بطريق إعادة بناء صرح مؤسساتي شرعي حظي باشداة الرئيس مؤخرا، وعملت أيضا على إصلاح الاختلالات العميقة التي ورثتها عن وضع سابق اتسم بالقتامة و بضرب المصالح العليا للبلاد و بوضع الشعب رهينة لمغامرات خطيرة لطالما أفشلها أبناء الجزائر البررة.

و لطالما ابرزت الحكومة بأن الرئيس قاد مسارا قائما على المفهوم الصحيح للدولة والحكم، باعتبار أنّ الدولة قائمة ومستديمة، في حين أنّ الحكم يتغيّر وفق رغبات الشعب الذي يُعَدُّ مصدر كلّ السلطات مما يجعلها مطالبة، وهي تستمع الى انشغالات ممثلي الشعب بالاستجابة الى تطلعاته و تلبيه احتياجاته و ضمان حياة كريمة لكل فئاته كما أضحت أمام تحديات إنهاء كل الاختلالات التي أثارها النواب في قبة البرلمان على مدى أربعة أيام و التي تعبر عن صرخات أبناء الجزائر العميقة فالرئيس تبون دعا الحكومة و الولاة و مسيري الشأن العام الى "الاحتماء بالشعب و وبالمواطن ..".