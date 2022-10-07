أمطار غزيرة على عدة ولايات

يتواصل اليوم الجمعة تساقط الأمطار الغزيرة بعدة ولايات للوطن، حسب ما أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية

وأوضحت ذات المصالح إن الأمطار الغزيرة ستستمر في التساقط هذا الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا وستتراوح كميتها بين 20 و30 ملم وتخص ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر وسعيدة. بالإضافة إلى ولايات سيدي بلعباس، سوق أهراس، غرداية، برج باجي مختار، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، باتنة، تندوف،عنابة، قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، بسكرة، الطارف، أدرار، النعامة وأولاد جلال.